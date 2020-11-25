لبنان | الضربة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا استهدفت شاحنة أموال قادمة لـ”حزب الله” من إيران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ دقيقتين

بعد القصف الاسرائيلي الذي طال ميليشيا “حزب الله” في سوريا ليل امس، والذي اسفر كما اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن سقوط 8 قتلى موالين لإيران، أكدت مصادر خاصة لـ “العربية” و”الحدث” أن القصف استهدف شاحنة أموال آتية من إيران. وأفادت المصادر أن إيران أرسلت أموالا عبر طائرة فارس التابعة للخطوط الجوية الإيرانية إلى دمشق ولدى تحميلها بشاحنات لحزب الله قصفتها إسرائيل.

وفي وقت سابق ذكر المرصد السوري أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مواقع عسكرية تابعة لإيران في دمشق والقنيطرة، بعد منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي، فيما قال إنه الاستهداف الإسرائيلي الـ36 للأراضي السورية خلال العام الجاري.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق جنوبي العاصمة دمشق ومحافظة القنيطرة، ناجمة عن قصف جوي استهدف مواقع عسكرية لقوات النظام تتواجد بها ميليشيات موالية لإيران في محيط بلدة رويحينة جنوبي القنيطرة، بحسب بيان للمرصد.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة أنباء النظام السوري “سانا” أن قوات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة في سوريا.

كما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي غارات جوية أخرى على محيط جبل المانع بريف دمشق، ولم تذكر أي تفاصيل عن سقوط ضحايا أو مصابين.

ونشر التلفزيون الرسمي للنظام السوري مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية في محيط جبل المانع بريف دمشق.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات جوية على مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني وقوات النظام في سوريا، شهدت مرتفعات الجولان المحتلة والمنطقة الشمالية في إسرائيل تأهباً عسكرياً، وذلك بحسب “العربية”.