لبنان | وهبة يعد اهالي الطلاب في الخارج بمساعدتهم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

وعد وزير الخارجية والمغتربين والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة اهالي الطلاب الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الخارج ، بالتعميم على السفارات في الخارج للتواصل مع وزارات الخارجية في الدول التي يتواجد فيها الطلاب لايجاد وسائل لمساعدتهم للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل الطلاب وأهلهم. وذلك خلال لقائه في مكتبه وفدا من الأهالي ناشده بذل المزيد من الجهد لمساعدة الطلاب في الخارج الذين يعانون من عدم تحويل الاموال لهم لتغطية نفقاتهم واقساطهم الجامعية نتيجة الأوضاع السائدة في البلد وحجز أموال المودعين وارتفاع سعر صرف الدولار، خصوصا وان القانون الذي يسمح بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي لكل طالب قد صدر .

وبحث الوزير وهبة مع سفيرة ايطاليا لدى لبنان نيكوليتا بومبارديير، في العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة ودور القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفل ) والروابط الاقتصادية المميزة التي تجمع بين البلدين خصوصا في مجال التنقيب عن الغاز.