لبنان | بهاء الحريري يدين الإعتداء “الجبان” على فريق عمل “صوت بيروت انترناشونال”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 2:56 مساءً الشيخ بهاء الحريري دان الشيخ بهاء الحريري الإعتداء على فريق عمل “صوت بيروت انترناشونال” أثناء تغطيته حريقاً في أحد المباني في منطقة زقاق البلاط، وذلك من خلال نشره تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها “ندين بشدة الإعتداء الجبان على فريق عمل صوت بيروت إنترناشونال في بيروت من أنصار ثنائي لا يؤمن بحرية الصحافة التي هي العمود الفقري للديمقراطية ويسعى لتحويل لبنان إلى دولة تنعدم فيها الحريات”.

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