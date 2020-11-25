لبنان | تقرير قسم سلامة الغذاء حول الطحين العراقي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 59 دقيقة آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 12:09 مساءً فضيحة الطحين صدر تقرير قسم سلامة الغذاء حول الطحين العراقي المخزن في المدينة الرياضية في الغبيري بعد إجراء كشف أولي بتاريخ ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٠.



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