لبنان | وسط اعتراض “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية”… اللجان النيابية تناقش قوانين الانتخاب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعتين

اجتمعت اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب قبل ظهر اليوم، بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، لبحث قوانين الانتخاب المطروحة. وبدأت النقاش من اقتراح مقدّم من كتلة التنمية والتحرير .

ويعترض نواب تكتلي لبنان القوي والجمهورية القوية على طرح قوانين الانتخاب في هذا التوقيت، ويريان انه يؤجج الانقسام السياسي والمذهبي – الطائفي.