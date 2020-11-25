مجلس النواب
اجتمعت اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب قبل ظهر اليوم، بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، لبحث قوانين الانتخاب المطروحة. وبدأت النقاش من اقتراح مقدّم من كتلة التنمية والتحرير .
ويعترض نواب تكتلي لبنان القوي والجمهورية القوية على طرح قوانين الانتخاب في هذا التوقيت، ويريان انه يؤجج الانقسام السياسي والمذهبي – الطائفي.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وسط اعتراض “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية”… اللجان النيابية تناقش قوانين الانتخاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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