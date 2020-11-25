لبنان | محاولة سرقة انتهت بمقتل ابنة الـ16 عاماً!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعتين مخيم للاجئين أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للإعلام” في بعلبك، أن مسلحين حاولوا سرقة مخيم للسوريين في سهل بلدة مقنة ليل أمس، ولدى تصدي سكان المخيم لهم، أطلقوا النار من أسلحة رشاشة لتغطية فرارهم، ما أدى إلى إصابة السورية ه.ع.ش (16عاما) بطلق ناري في راسها ووفاتها على الفور، وقد نقل جثمانها إلى براد مستشفى “الريان” في بعلبك.

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