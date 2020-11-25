لبنان | عون: الرسالة حول التدقيق الجنائي مستقلّة عن الخلافات

ميشال عون
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “الرسالة إلى مجلس النواب حول التدقيق المحاسبي الجنائي مستقلّة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية، شكليّة كانت أم عميقة، لأنّ هدفها معالجة مأساة وطنيّة كبيرة”.
ورأى عون خلال لقائه وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم انه “من دون حلّ مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الإتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة”.
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