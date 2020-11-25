لبنان | دولار السوق السوداء يحافظ على “ارتفاعه”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 7 دقائق الدولار سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء، ما بين8100 ليرة و8200 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وإلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاربعاء 25/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى. ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

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