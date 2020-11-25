لبنان | وفاة النائب العراقي حسين الزهيري في مستشفى لبناني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 7 دقائق حسين الزهيري تُوفيَ عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى وعضو اللجنة القانونية حسين الزهيري، ليلة أمس الثلاثاء في لبنان نتيجة مضاعفات فيروس كورونا. وقال مصدر برلماني إن الزهيري توفي نتيجة تعرضه لمضاعفات شديدة في إحدى مستشفيات بيروت حيث كان يخضع للعلاج. ونعى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي النائب الزهيري.

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