لبنان | مصرف لبنان لم يؤمن الاعتمادات… هل ينقطع الغاز؟!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 7 دقائق آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 9:55 صباحًا الغاز أطلقت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في بيان صرخة لإبلاغ “المسؤولين المعنيين بتأمين مادة الغاز إلى لبنان أن الأزمة بدأت تكبر على أبواب فصل الشتاء، وبدأت شركات الاستيراد بتقنين هذه المادة، لأن مصرف لبنان لم يؤمن الاعتمادات المطلوبة، وهذا يبشر بانقطاع الغاز في البلد”.

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