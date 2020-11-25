لبنان | جديد أسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين محروقات ارتفع سعر صفيحة ​البنزين​ 95 اوكتان (100 ليرة) وسعر صفيحة البنزين 98 اوكتان (400 ليرة) وكذلك الديزل (500 ليرة)، بينما إرتفع سعر ​الغاز​ (500 ليرة). وعليه، أصبحت الأسعار على الشكل التالي: – بنزين 95 اوكتان: 23600 ليرة. – ديزل: 15400 ليرة. – غاز: 18200 ليرة.

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