لبنان | إدارة كوارث صور: تسجيل 40 إصابة مثبتة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 34 دقيقة

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء بأنه تم اليوم تسجيل 40 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، والإصابات جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 4 حالات من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي:

شحور 6، البرج الشمالي 4، صريفا 4، صور 2،الحوش 2، جويا 2، برج رحال 2،البص 2، الرمادية 2، بافلية 1، المجادل 1، جبال البطم 1، معركة 1،المالكية 1، يانوح 1، ديرقانون النهر 1، عيتيت 1، شيحين 1، بدياس 1، معروب 1، الرشيدية 1، وادي جيلو 1، قيد التحقق 1، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 3180 مصاب.

توزعوا على الشكل التالي:236 حالة وافدة ( 3حالات وفاة)، 2942 حالة محلية بينها 523 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و61 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، 115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)،( 38 حالة وفاة محلية)، وقد تماثل 1787 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 804 شفاء مخبري و 983 شفاء زمني.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل.