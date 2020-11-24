لبنان | سرقة محطة الكهرباء في جرد النجاص الضنية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 3 دقائق سرقة محطة الكهرباء في جرد النجاص الضنية قام مجهولون بسرقة محطة الكهرباء الجديدة التي وضعتها “مؤسسة كهرباء لبنان” في محلة جرد النجاص التابعة لبلدة بقاعصفرين في أعالي جرود الضنية، بعد أن باشرت المؤسسة منذ أيام مد أعمدة وأشرطة الكهرباء إلى محلة جرد النجاص، وتحديدا إلى منطقة عين الرقعة. وباشرت القوى الأمنية اجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادثة.

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