لبنان | جديد ملف السجناء الفارين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 6 دقائق قوى الامن الداخلي أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على تويتر أن عدد السجناء الفارّين حتى الآن أصبح 28 سجيناً بعد توقيف 36 فارّاً اضافة الى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري و قوى الأمن مستمرة بإجراءاتها لاعادة توقيف جميع الفارين.

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