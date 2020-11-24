لبنان | جديد قضية انفجار المرفأ… الإدعاء على موظفين في الجمارك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2020 6:37 مساءً

إدعى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، على كل من عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقا موسى هزيمة، في ملف إنفجار مرفأ بيروت، وبذلك يرتفع عدد المدعى عليهم الى 33 شخصاً، من بينهم 25 موقوفاً وجاهياً وإثنين غيابياً.

وتسلم المحقق العدلي في الجريمة القاضي فادي صوان إدعاء النيابة العامة التمييزية الجديد، على أن يستمع الى إفادتيهما كمدعى عليهما بعد أن كان قد استجوبهما في وقت سابق كشهود.