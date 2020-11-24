لبنان | جديد قضية انفجار المرفأ… الإدعاء على موظفين في الجمارك

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آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2020 6:37 مساءً
انفجار بيروت
إدعى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، على كل من عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقا موسى هزيمة، في ملف إنفجار مرفأ بيروت، وبذلك يرتفع عدد المدعى عليهم الى 33 شخصاً، من بينهم 25 موقوفاً وجاهياً وإثنين غيابياً.
وتسلم المحقق العدلي في الجريمة القاضي فادي صوان إدعاء النيابة العامة التمييزية الجديد، على أن يستمع الى إفادتيهما كمدعى عليهما بعد أن كان قد استجوبهما في وقت سابق كشهود.
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