لبنان | رقم قياسي لوفيات كورونا في لبنان… ماذا عن عدد الاصابات؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1188 إصابة جديدة بكورونا في لبنان، رفعت العدد الاجمالي للحالات المثبتة إلى 118664.

كذلك، تم تسجيل وفاة 23 شخصا بكورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة في لبنان.

تقرير وزارة الصحة

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