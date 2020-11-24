لبنان | وزير الاقتصاد عن هبة الطحين: اتفقنا مع السفارة العراقية على آلية توزيعها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2020 4:44 مساءً

بعد التقرير المصور لـ”صوت بيروت انترناشونال” مع مالك احد الافران الذي اكد على شرائه الطحين المقدم هبة من الدولة العراقية للشعب اللبناني، وبعد تداول التقرير بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء والانتقادات الحادة من قبلهم لمن يفترض ان يكونوا مؤتمنين على الشعب وامواله وحقوقه، اصدر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة، بيانا جاء فيه:”ان الهبة العراقية تستعمل في انتاج ربطة الخبز العربي بنسبة 25% مما سمح لنا بالحفاظ على سعر ربطة الخبز في ظل الإرتفاع الحاد بنسبة القمح عالميا بنسبة 40% تقريبا، والكلفة على الأفران من هذه الهبة هي التفريغ والنقل والتخليص فقط، وقد تم الاتفاق بين وزارة الاقتصاد والتجارة والسفارة العراقية على هذه الألية لتوزيع الهبة”.