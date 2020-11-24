لبنان | اهالي الطلاب في الخارج: اتصالات لتنفيذ قانون الدولار الطالبي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج انها “تتابع اتصالاتها الحثيثة والكثيفة مع المسؤولين والقادة النقابيين لبلورة تحرك شعبي فاعل وضاغط لتنفيذ قانون الدولار الطالبي واستنكارا للتلكؤ في تطبيق مندرجاته القاضية بصرف 10 آلاف دولار لكل طالب بسعر 1515 ليرة، في ظل تردي الأوضاع عموما في البلاد والإنهيار المتسارع للإقتصاد والتفشي الوبائي الذي ينذر بكارثة صحية كبرى ستنعكس بصورة أكثر سوداوية على المشهد المتردي في البلاد”.

وأعلنت في بيان، “ان وفدا من اللجنة ضم: سامي حمية، صوفي ظاظا، شرحبيل الرفاعي، محمود حمود وميشال الشرتوني، التقى رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وجرى تداول السبل الكفيلة إنصاف الطلاب وعدم إضاعة العام الدراسي الجديد”.

وتابع البيان: “أسهب الأسمر في توضيح الكثير من المسائل والأساليب الديموقراطية المنوي اعتمادها للوصول إلى بر الأمان. وأبدى كل استعداد لتوسيع دائرة الإتصالات بالمسؤولين عن الموضوع وترك الباب مفتوحا لإستكمال ما يستجد واتخاذ القرار المناسب”.

وإلتقت اللجنة للموضوع نفسه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وناقشت معه “الأزمة المالية التي يعيشها الطلاب جراء عدم تطبيق القانون 193 ومناقشة سبل تنفيذه”، وأوضحت انها “حملت النائب رسالة إلى رئيس الجمهورية في هذا الصدد”، وانها “تتواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتحديد موعد قريب معه أو مع أحد مستشاريه”.

وعاهدت الجمعية “أهاليها وأبناءها وأصدقاءها أنها مستمرة في تحمل مسؤولياتها كاملة في سبيلهم ولن تتردد في تبني أوسع التحركات وأقصاها إذا لم تلح في الأفق القريب جدا بادرة خير”.