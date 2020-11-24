لبنان | خروق اسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 04:23 مساءً - منذ 32 ثانية طيران اسرائيلي أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، رصد 9 خروق جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي فوق مختلف الأراضي اللبنانية في الساعات الـ 24 الماضية. وتتم متابعة الخروق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

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