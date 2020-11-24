لبنان | اللواء ابراهيم التقى وفداً من أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 04:23 مساءً - منذ 36 دقيقة اللواء عباس إبراهيم استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه ظهر اليوم، وفدا من أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية يرافقهم الشيخ عباس زغيب. وناقش المجتمعون قضية العفو العام التي تطال العديد من المواطنين اللبنانيين الموقوفين، والصعوبات التي تواجه إقرار إقتراح القانون المعد لهذه الغاية.

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