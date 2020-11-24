كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 04:23 مساءً - منذ 34 دقيقة سامي الجميل كتب رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميّل في تغريدة عبر تويتر “خليكم مرتاحين خذو وقتكم. ما في شي مستعجل.” كلام الجميّل جاء تعليقاً على تغريدة نشرها الاقتصادي الأميركي ستيف هانكي تضمّنت لائحة لقياس التضخم، وقال هانكي معلّقاً “هذا الأسبوع، تجاوز لبنان، زيمبابوي ليحتلّ المركز الثاني. ومع ذلك، يسلط الضوء على نيجيريا، تركيا، وزامبيا، حيث تسود السياسات الاقتصادية غير المتماسكة وأمثال الخمول، والمسؤولون يعبثون بإبهامهم بينما تحترق اقتصاداتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | لبنان في المرتبة الثانية على لائحة قياس التضخم.. والجميّل يعلّق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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