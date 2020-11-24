لبنان | جعجع: عون والأكثرية النيابية “عايشين على غير كوكب”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 04:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

طلب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من السلطات القضائية المعنية بإجراء التحقيقات في جريمة بشرّي بأسرع وقت ممكن.

وقال جعجع في مؤتمر صحفي عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية إن “على الدولة أن تقوم بمسح شامل للموجودين في المنطقة بحثاً عن أي سلاح غير شرعيّ والمنطقة تحت سقف القانون وأتمنى على الجميع عدم التصرف خارج القانون وانتظار التحقيقات”.

وأضاف: “الأسوأ في الأزمة الحالية هو انه حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد من هو المسؤول والطريقة بتقاذف التهم بين الجميع تساعد في تحييد المسؤول والتغطية عنه”.

وسأل: “هل من يصدّق انه منذ 17 تشرين لم يتصرّف أي أحد؟ المنطق السياسي لم يعد يتّسع لتوصيف المنطق الذي نعيشه”. وأشار جعجع إلى أن تجهيل الفاعل لم يعد منطقياً ولا يجب أن نحيّد أي أحد وما زلنا في نقطة الانطلاق ذاتها منذ 40 و50 سنة.

ورأى أن المسؤولين في السلطة لا يحرّكون ساكناً والأكثرية النيابية تتكون من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفائهم ونسألهم “منذ 17 تشرين الأول 2019 حتى اليوم مع تدهور الاوضاع ماذا فعلتم للبلد؟”.

وتابع جعجع “إذا كنتم لا تستطيعون تكوين أكثرية نيابية فاستقيلوا كي تكون هناك تحالفات أخرى ويتشكل مجلس نواب من جديد”. وأوضح أننا حاولنا تكوين تكتل نيابي ضاغط للاتفاق على مشروع سياسي بديهي قوامه عودة الدولة فبوجود الدويلة لا دولة والقضاء على الفساد.

وقال جعجع: “رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية قاعدين وكأنّ شيئاً لم يكن عايشين على غير كوكب وغايبين عن الوعي تماماً”.