لبنان | صدور القرار الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 04:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2020 1:45 مساءً

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، والذي قضى بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عامًا، وأحيل الملف إلى محكمة الجنايات.

وتنص المادة 547 أنّه “من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة، تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر”.

يذكر أنه كان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قد استمع سابقاً إلى فادي الهاشم زوج المغنية اللبنانية نانسي عجرم المدعى عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى، فيما قالت محامية أهل القتيل إن الهاشم والموسى أجريا عدة اتصالات ببعضهما البعض قبل الواقعة، وتحدثت عن “قصور” في تقرير الطب الشرعي.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، قرر قاضي التحقيق الأول ترك الهاشم “رهن التحقيق” لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، وإستكمال دراسة سجلات الاتصالات.

وكتبت محامية أهل القتيل رهاب بيطار في صفحتها على فيسبوك إن الهاشم خضع لجلسة “مطولة” أمام قاضي التحقيق، “وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة”.