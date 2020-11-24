- 1/2
- 2/2
كورونا في لبنان - تعبيرية
رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمه، محمد فهمي، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، فارتينيه أوهانيان وشربل وهبه، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.
وعرض وزير الصحة الخطة الصحية المتعلقة برفع عدد الأسرة في المستشفيات، الحملات الميدانية المتنقلة، الفحوصات السريعة، عزل الحالات المصابة وغيرها من الإجراءات.
كما جرى تقييم التقارير المقدمة من وزارة الصحة، والتي تشير إلى تحسّن طفيف في نسبة عدد المصابين بكورونا. وتم التأكيد على متابعة كافة الأساليب الطبية والإرشادات المتاحة للخروج من الإقفال نهاية الأسبوع المقبل بنتائج مقبولة، على أن تعقد اللجنة اجتماعًا بداية الشهر المقبل لمتابعة ضبط نسبة الإصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كورونا لبنان… تحسّن طفيف في نسبة عدد المصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.