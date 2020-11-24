لبنان | وفد من الخارجية الاميركية زار ابراهيم: تقدير كبير وثقة بـ”اللواء”

اللواء عباس ابراهيم
علمت “المركزية” ان وفدا دبلوماسيا من وزارة الخارجية الاميركية وصل الى لبنان امس، والتقى مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، وتناول البحث زيارته الاخيرة الى واشنطن وما رافقها من اخبار وتحليلات.
وفي المعلومات ان الوفد تمنى الا يؤثر ما تم التداول به اعلاميا بعد الزيارة على الملفات التي يتم التنسيق حولها مع اللواء، مؤكدا ان الثقة والتقدير اللذين يتمتع بهما المدير العام للامن العام لدى الادارة الاميركية ، ايا تكن التوجهات، ينبعان من مصداقية اللواء ابراهيم وادائه في كل الملفات التي عمل عليها بالشراكة مع نظرائه في الولايات المتحدة الاميركية، وصولا الى العلاقة مع المستشار القومي روبيرت اوبراين.
واستكمالا للخطوة زارت اليوم السفيرة الاميركية دوروثي شيا اللواء ابراهيم في مكتبه. وجرى خلال اللقاء بحث في قضايا مشتركة بالإضافة إلى نتائج زيارة اللواء ابراهيم إلى واشنطن. كما جاء في بيان المديرية العامة للامن العام.
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