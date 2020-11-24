لبنان | المكتب القانوني المولج الدفاع عن قدوحة: للتأكد من صحة الخبر المتداول قبل نشره

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 47 دقيقة

لفت المكتب القانوني المولج مهمة المرافعة والمدافعة عن رئيس مصلحة سلامة الطيران عمر قدوحة إلى انه “فوجئنا بقيام بعض وسائل الاعلام في الايام السابقة بالتطرق الى ملف الشكوى الجزائية التي لا تزال قيد النظر امام حضرة قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان واطلاق الاحكام القضائية بالادانة بحق الموكل مستبقين بذاك قرار حضرة القاضي وقبل اختتام التحقيق الامر الذي من شأنه التشهير بالموكل والتعرض لسمعته ومستقبله المهني وادانته اعلاميا وماديا ومعنويا قبل صدور القرار النهائي بالادانة او بالبراءة خاصة وان ما نسب اليه بقي دون اي دليل او اثبات وان الموكل بصدد اتخاذ الاجراءات القضائية حفاظا على حقوقه ودفاعا عن نفسه ومؤكدا على احترامه الكامل للقضاء الذي لن يكون الا عادلا بقراراته رافعا للظلم مؤكدا على صيانة الحقوق المادية والمعنوية وحمايتها لكافة المواطنين ومن بينهم الموكل، ازاء ذلك فان الموكل يطلب من كافة وسائل الاعلام توخي الدقة والتأكد من صحة الخبر المتداول قبل نشره والتعليق علبه انطلاقا من المصداقية التي يجب ان تتسم بها الوسائل وحتى لا يكون هذا التداول الخنجر الذي يطعن به الموكل دون رحمة”.

واضاف “اننا نكتفي بهذا القدر كون التحقيق لا يزال مستمرا امام حضرة قاضي التحقيق على ان يحتفظ الموكل باتخاذ ما يراه مناسبا حفاطا على حقوقه المادية والمعنوية عند الاقتضاء بالوكالة”.