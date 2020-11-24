لبنان | بالصورة – محمد خرج من منزله في برج البراجنة

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قوى الأمن الداخلي
عممت المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: – محمد عصام السّيّد أمبابي (مواليد عام 1984، مصري) الذي غادر بتاريخ 21-11-2020 منزله الكائن في محلة برج البراجنة-الضاحية الجنوبية / شارع زين حرب إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد حتى تاريخه، علماً أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
وطلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوه، أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 466383/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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