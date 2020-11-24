لبنان | تجمع الاطباء نعى الطبيبين سيف الدين وميتا: فقدا روحيهما على مذبح التضحية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

نعى “تجمع الاطباء” في بيان “الطبيبين خليل سيف الدين، وظافر ميتا شهيدي الواجب الانساني بمواجهة كورونا، اللذين ارتقيا خلال تأدية مهمتهم المهنية الانسانية النبيلة، لانقاذ أرواح المواطنين، ففقدا روحيهما على مذبح التضحية، في الخطوط الصحية الامامية”.

وجدد التجمع، “مطالبته نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس، ووزارة الصحة والحكومة، الى تقديم تعويضات مالية لأهالي الاطباء الشهداء، وعائلاتهم، تقديرا لجهودهم اللامحدودة وعطاءاتهم الكبيرة، في خدمة صحة المواطنين”.

ودعا الى “اقامة نصب تذكاري لهؤلاء الزملاءالشجعان والابطال، في باحة بيت الطبيب، تكريما وتخليدا لذكراهم” .

وحثت النقابة سابقاً العاملين في القطاع الطبي والتمريضي والاستشفائي على “اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بهذا الوباء”، وكررت طلبها الى المستشفيات أن ” تؤمن للاطباء والممرضات والعاملين الصحيين، كل الإجراءات والتدابير اللازمة والضرورية لكي لا تزيد أعداد المصابين منهم”.

وطالبت “الدولة والسلطات الرسمية المعنية بأن تخصص جزءا من محاضر الضبط التي تسطرها في حق المخالفين، الذين لا يتقيدون بالإجراءات المفروضة في المدن والشوارع، والتي تذهب الى البلديات وصناديق القضاة وغيرها، للطواقم الطبية والتمريضية التي تعالج المرضى، ويصاب عدد منها أو يموت، وذلك لتحفيز هذا القطاع على العمل والاستمرارية”.