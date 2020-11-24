لبنان | 27653 محضر ضبط تنفيذاً لقرار التعبئة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 09:12 صباحاً - منذ 6 ثواني

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية صباح اليوم 24-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا بلغ 27653 محضراً.

‎يذكر أنه عشية قرار الإقفال، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف ‏الاعمال محمد فهمي أنه ليس مع قرار الاقفال التام للبلاد، ورأى أن ما ‏سيحدث غدا ليس اقفالا تاما مع الاستثناءات الكثيرة الموجودة، وقال: ‏‏“ممكن اتقبل بعض المسبات” من الذين لم يعجبهم الاقفال، لكن هذا ‏القرار أتى من مجلس الاعلى للدفاع ومن الحكومة”.‏

‎وتوجه فهمي إلى المياومين عبر الـ”ال بي سي” قائلا: “هناك وعد ‏بتقديم مساعدة رمزية لكم.‏

‎وأشار إلى أنه تقدم بخطة بديلة عن الاقفال العام لكن لم يتم التوافق ‏عليها لأسباب عدة، وشدد على أنه اذا لم يلتزم المواطن بقرارات ‏التعبئة العامة فلا يمكن الحد من انتشار الوباء.‏

‎واعتبر فهمي أن “50 بالمئة من المواطنين

مع “المفرد والمجوز” لان ‏القرار يوفر على البيئة وعلى ميزانية الدولة وماليتها.‏