لبنان | نقابة الأطباء نعت طبيبين توفيا جراء اصابتهما بكورونا​ خلال قيامهما بواجبهما المهني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

نعت نقابة اطباء لبنان في ​بيروت​ الطبيبين خليل سيف ​الدين​ وظافر ميتا من ​البقاع​ اللذين توفيا جراء اصابتهما بفيروس كورونا​ خلال قيامهما بواجبهما المهني.

وحثت النقابة العاملين في القطاع الطبي والتمريضي والاستشفائي على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والتدابير الوقائية لتجنب الاصابة بهذا الوباء، وكررت طلبها الى ​المستشفيات​ ان تؤمن للاطباء والممرضات والعاملين الصحيين كل الاجراءات والتدابير اللازمة والضرورية لكي لا تزيد اعداد المصابين منهم.

وطالبت ​نقابة الاطباء​ ​الدولة​ والسلطات الرسمية المعنية بأن تخصص جزءا من محاضر الضبط التي تسطرها في حق المخالفين الذين لا يتقيدون بالاجراءات المفروضة في المدن والشوارع، والتي تذهب الى ​البلديات​ وصناديق ​القضاة​ وغيرها، للطواقم الطبية والتمريضية التي تعالج المرضى ويصاب عدد منها او يموت، وذلك لتحفيز هذا القطاع على العمل والاستمرارية.