لبنان | العثور على قذائف غير منفجرة وقديمة قرب مقبرة في النبطية

العثور على قذائف غير منفجرة وقديمة في النبطية
عثر مساء في مدينة النبطية، قرب المقبرة، مفرق المدينة الصناعية-كفررمان على 4 قذائف غير منفجرة وقديمة العهد موضوعة بكيس نايلون الى جانب الطريق.
وقد حضرت إلى المكان دوريات من مختلف الأجهزة الامنية وعناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني وتم الكشف على القذائف وتم نقلهم الى احد المراكز العسكرية في المنطقة.
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