لبنان | قوى الأمن: مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة بلغ حتى الساعة 26644

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 08:20 مساءً - منذ 4 دقائق

أكدت ​قوى ​الأمن​ الداخلي​ أنها مستمرّة بإجراءاتها في تطبيق قرار وزير الداخلية والبلديات من أجل الإلتزام بالتدابير الوقائية للحدّ من انتشار ​فيروس كورونا​.

وأشارت الى أن “مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية ​الساعة​ 19:00 من تاريخ 23-11-2020 بلغ 26644 محضر”.