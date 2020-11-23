لبنان | قوى الأمن: مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة بلغ حتى الساعة 26644

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قوى الأمن تتابع تسطير المحاضر بحق المخالفين للتعبئة العامة
أكدت قوى الأمن الداخلي أنها مستمرّة بإجراءاتها في تطبيق قرار وزير الداخلية والبلديات من أجل الإلتزام بالتدابير الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
وأشارت الى أن “مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 19:00 من تاريخ 23-11-2020 بلغ 26644 محضر”.
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