لبنان | بالأرقام.. عدد السجناء الفارين من بعبدا في آخر إحصاء لقوى الأمن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 08:20 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن عدد السجناء الفارّين حتى الآن أصبح 31 سجيناً بعد توقيف 33 فارّاً اضافة الى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري.

وأكّدت المديرية عبر تويتر أنها مستمرة بإجراءاتها لاعادة توقيف جميع الفارين.

يشار إلى أن عملية فرار عدد من السجناء (عددهم فاق الستين بين سجين وموقوف) جرت قبل أمس من سجن بعبدا، حيث اقدم الموقوفون في الساعات الاولى من فجر السبت على تحطيم الابواب والخروج من الزنزانات، وضرب احد عناصر الامن الذي كان متوجها لرمي النفايات، قبل ان يفروا من المكان.