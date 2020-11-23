لبنان | هل تبلّغ لبنان ايقاف إصدار تأشيرات للبنانيين إلى الإمارات؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:17 مساءً - منذ 39 ثانية

آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2020 5:50 مساءً

أكد سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن، أنه “لم نتبلغ أي أمر رسمي بشأن ايقاف إصدار تأشيرات للبنانيين وعدد آخر من الجاليات، كما ورد في منشور جديد لدبي فريزون”.

وفي حديث إلى “صوت لبنان 100.5″، أكد أنه “راسل وزارة الخارجية الإماراتية وينتظر الجواب”.

وتداولت أخبار في وقت سابق اليوم، مفادها أن “شركة دبي سوق الحرة، أصدرت اليوم الإثنين، وثيقة رسمية تمنع من خلالها مواطني دول لبنان واليمن وسوريا والعراق وليبيا وأفغانستان وباكستان والصومال وكينيا وتونس والجزائر وتركيا وإيران من دخول أراضيها”.