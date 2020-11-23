لبنان | هل تبلّغ لبنان ايقاف إصدار تأشيرات للبنانيين إلى الإمارات؟

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آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2020 5:50 مساءً
حقيقة وقف إصدار تأشيرات فيزا سياحية إلى دبي للبنانيين
أكد سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن، أنه “لم نتبلغ أي أمر رسمي بشأن ايقاف إصدار تأشيرات للبنانيين وعدد آخر من الجاليات، كما ورد في منشور جديد لدبي فريزون”.
وفي حديث إلى “صوت لبنان 100.5″، أكد أنه “راسل وزارة الخارجية الإماراتية وينتظر الجواب”.
وتداولت أخبار في وقت سابق اليوم، مفادها أن “شركة دبي سوق الحرة، أصدرت اليوم الإثنين، وثيقة رسمية تمنع من خلالها مواطني دول لبنان واليمن وسوريا والعراق وليبيا وأفغانستان وباكستان والصومال وكينيا وتونس والجزائر وتركيا وإيران من دخول أراضيها”.
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