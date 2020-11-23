لبنان | قتيل بإطلاق نار على طريق الأرز – بشري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:17 مساءً - منذ 19 دقيقة آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2020 5:56 مساءً جثة أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن اللبناني “ي.ع.ط” قتل بإطلاق ناري من قبل مجهول على طريق الأرز بشري.

وتتابع القوى الأمنية ملابسات الحادث. ولاحقا أفادنا مندوب الوكالة أن عناصر فرع المعلومات تمكنت من توقيف القاتل في بشري، وهو يحمل الجنسية السورية.

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