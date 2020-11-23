لبنان | انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بكورونا في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:17 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 1041 إصابة جديدة بكورونا ( 1027 محلية و14 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي إصابة 117476، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي 911.

تقرير وزارة الصحة

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