لبنان | اجتماع لمنظمة مجالس القضاء الأعلى الفرنكوفونية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:17 مساءً - منذ 55 دقيقة

عُقد بعد ظهر اليوم اجتماع عن بُعد، لمنظمة مجالس القضاء الاعلى الفرنكوفونية، ومقرها كيبيك، شارك فيه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود من مكتبه في قصر العدل في بيروت حيث تباحث المجتمعون في موضوع اللقاء الذي سيُعقد في كيبيك في 25 و26 تشرين الثاني 2021 حول “دولة القانون واستقلالية السلطة القضائية” وسُبل تعزيزها.

وطرح المجتمعون ترشيح رئيس مجلس القضاء الاعلى في لبنان لترؤس المنظمة، علماً أن محكمة التمييز اللبنانية تترأس منذ السنة الماضية منظمة محاكم التمييز الفرنكوفونية.