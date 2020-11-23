لبنان | أميركا اتخذت القرار… إنهاء الطبقة السياسية اللبنانية التقليدية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف مصدر ديبلوماسي غربي لـ”وكالة اخبار اليوم” ان الولايات المتحدة- وبغض النظر عما اذا كانت ادارتها جمهورية او ديموقراطية- قد اتخذت القرار “بانهاء” الطبقة السياسية اللبنانية التقليدية، ومن هنا تأتي سلبية واشنطن في التعاطي مع المبادرة الفرنسية، وهذه السلبية جزء من مسار تأتي العقوبات من ضمنه.

اذ كشف ان العقوبات اللاحقة ستطال شخصيات لطالما كانت تدور في الفلك الاميركي، قال المصدر: هامش التحرك تأثيرا او تعطيلا بات ضيقا جدا لكل الاطراف المحلية بمن فيهم حزب الله الذي لم يعد لديه القدرة على العرقلة، ولا امكانية له لاستعمال سلاحه، سائلا: هل يمكنه توجيه ضربة الى اسرائيل؟ وتابع: “ها هي الـ b52 تحلّق في اجواء الشرق الاوسط”؟!

وردا على سؤال، اشار المصدر الى انه في انتظار حصول تسوية اميركية – ايرانية جديدة، لبنان سيمر بفترة صعبة جدا، معتبرا انه لم يعطل المبادرة الفرنسية سوى الاميركيين.

وسئل: كيف “ستنهي” واشنطن الوضع القائم في لبنان؟ اجاب المصدر الديبلوماسي: بالمزيد من الانهيار… عقوبات… جوع… وقد بدأنا بالدواء… وقد يصبح الوضع في لبنان اسوأ من سوريا والعراق… والدولار الى مزيد من الصعود… وذلك بحسب “وكالة أخبار اليوم”.