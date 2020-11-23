لبنان | بالفيديو: هذا موقف وزير خارجية السعودية من تشكيل الحكومة في لبنان

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وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان
اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مقابلة مع صحافية الأميركية هادلي غامبل أن “أهم ما يمكن للبنان أن يقوم به هو مساعدة نفسه، فالوضعان السياسي والاقتصادي في لبنان هما ثمرة طبقته السياسية التي لا تقوم بالتركيز على تحقيق الرخاء لشعب لبنان”.
ورأى أنه “على الحكومة اللبنانية التركيز على القيام بإصلاحات حقيقية وتقديم الخدمات من أجل البلاد وبدء العمل على امكانياته”.
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