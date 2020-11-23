كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات لبنان لفت الخبير الاقتصادي الأميركي البروفيسور ستيف هانك، إلى أن لبنان تجاوز دولة زيمبابوي ليصبح بالمرتبة الثانية من حيث التضخم العالمي. وسجلت نسبة التضخم في لبنان حوالي 365% لتسبقه دولة فنزويلا التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً بنسبة 2133%. وقال هانك، عبر “تويتر”، “من المثير للصدمة مشاهدة السياسيين اللبنانيين لا يكترثون للوضع بينما بيروت تحترق. لبنان الثاني عالمياً بحجم التضخم

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالوثيقة: لبنان الثاني عالمياً بحجم التضخم… بين فنزويلا وزيمبابوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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