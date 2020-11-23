لبنان | وزير الطاقة الإسرائيلي يتوجه إلى عون عبر “تويتر”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 31 دقيقة

غرد وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينيتز عبر حسابه على تويتر :”أيها فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون، أولا، رغم وضع العلاقات الراهنة بين بلدينا أود أن أتمنى للشعب اللبناني ليس فقط عيد استقلال سعيد بل أيضا انتعاشا سريعا من الأزمة التي تعيشونها”.

وعن موضوع ترسيم الحدود اللبنانية – الاسرائيلية ونفي الرئاسة اللبنانية أن لبنان بدل موقفه في موضوع الحدود البحرية 7 مرات، أسف أن عون “يبدو أنه لا يعرف كل الحقائق حول هذا الأمر وذلك بسبب قيام الطرف اللبناني بتبديل مواقفه حول الحدود البحرية مرات عديدة خلال الـ15 عاما الأخيرة”.

واشار شتاينيتز إلى أنه “على قناعة بأنه لو استطاع الطرفان الالتقاء وجها إلى وجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل اجراء مفاوضات علنية أو سرية, لكانت لهما فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد، وبذلك المساهمة في تعزيز مستقبل الشعبين الاقتصادي ورفاهيتهما”.