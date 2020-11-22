لبنان | كورونا في لبنان.. 37 إصابة جديدة في صور و”22″ في الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 دقائق

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء على تقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل 37 إصابة بفيروس كورونا المستجد مثبتة ومؤكدة مخبريا، لمقيمين مخالطين بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة واحدة من التابعية السورية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي: صور 5، قانا 4، البرج الشمالي 3، صريفا 3، إصابتان في كل من البازورية، الناقورة، طيرفلسية، الحوش، معروب والمعشوق، إصابة واحدة في كل من عيتيت، طيردبا، جناتا، سلعا، المساكن، ديرقانون راس العين، ديرقانون النهر، المجادل ووادي جيلو، بالإضافة الى إصابة واحدة قيد التحقق. كما تم اليوم تسجيل حالة وفاة لمسن يعاني من أمراض مزمنة.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 3113 مصابا توزعوا على الشكل التالي: 236 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 2875 حالة محلية بينها 516 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و61 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، 115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، 36 حالة وفاة محلية. وقد تماثل 1787 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 804 شفاءات مخبرية و983 شفاء زمنيا.

وأشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، وأملت من جميع الأهل “عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

كما ذكرت بضرورة “الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.

وفي الهرمل، أعلنت لجنة التتبع والترصد في بيان، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أنه “يتم التواصل مع المصابين لإجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوص”، وأملت اللجنة من الأهالي “التزام الاجراءات ولا سيما ضرورة التباعد والتعقيم ووضع الكمامة”.