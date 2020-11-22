لبنان | حمد حسن: التقييم الحقيقي سيكون بعد إنتهاء الأسبوع الثاني

الوزير حمد حسن
لفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في حديث تلفزيوني، إلى أنه “مع مرور 9 أيام من الإقفال العام لا تزال نسبة الايجابية في الإصابات بفيروس كورونا ونسبة الحدوث مرتفعة”، مشيراً إلى أن “العدد أقل لكن نسبة الفحوصات الإيجابية لا تزال 15%”.
وأوضح حسن أن “التقييم الحقيقي سيكون بعد إنتهاء الإسبوع الثاني، لكن مجرد عدم الإرتفاع في الأرقام هو بصيص أمل يعطي شيئاً من الإيجابية التي قد تتحقق في الأيام المقبلة”، معتبراً أن “المطلوب خروج آمن بعد إنتهاء فترة الإقفال التام، على شرط أن يكون هناك إلتزام خلال مرحلة الإقفال التام”.
وأشار حسن إلى أن الأهم من عدد الإصابات هو نسبة الإيجابية في ما يتعلق بعدد الفحوصات، موضحاً أن وزارة الصحة تطمح إلى خفضها إلى حدود 11% أو أقل، مشدداً على أن المطلوب إلتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية.
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