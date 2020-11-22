لبنان | لا اتصال بين بهاء الحريري وسعد الحريري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 30 دقيقة آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2020 9:47 مساءً الشيخ بهاء الحريري نفى جيري ماهر المستشار الاعلامي للشيخ بهاء الحريري ما يتم تداوله عن ان اتصالا حصل بين بهاء الحريري والرئيس المكلف سعد الحريري وعن ان بهاء الحريري تمنى التوفيق لسعد في تشكيل الحكومة وطلب منه الاسراع، مشيرا الى ان موقف بهاء الحريري ثابت من “كلن يعني كلن”، مبديا استغرابه لحملة الشائعات التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لان الغاية منها التشويش على مشروع بهاء الحريري.

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