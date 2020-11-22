كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2020 8:43 مساءً جيري ماهر نفى المستشار الاعلامي للشيخ بهاء الحريري، جيري ماهر، ما يتم تداوله عن ان التواصل بين الحريري واللواء اشرف ريفي قائم، بانتظار ان يحصل ريفي على ترخيص لحزب سياسي سيتلقى فيه دعما من بهاء الحريري، مشيرا الى ان كل ما يقال غير دقيق، ودعا الجميع الى استقاء المعلومات من مصدرها قبل الترويج لمعلومات مغلوطة.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جيري ماهر يوضح ما يتم تداوله حول التواصل بين بهاء الحريري وريفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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