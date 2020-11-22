كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين اشتباكات مسلحة شمال الهرمل حصل تبادل اطلاق نار وقذائف في منطقتي الناصرية والبويضة بين آل ناصرالدين وآل الهق، شمال قضاء الهرمل، على خلفية حادثة اطلاق النار التي حصلت منذ بعض الوقت في منطقة حوش السيد علي والتي أدت الى جرح 3 اشخاص، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام. وتعمل وحدات الجيش ومديرية المخابرات على الدخول الى المحلة لضبط الوضع واعادة الهدوء.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: اشتباكات مسلحة شمال الهرمل أدت لسقوط جرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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