لبنان | مستشفى الحريري الجامعي: لا وفيات جديدة.. وتسجيل 32 حالة حرجة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين مستشفى رفيق الحريري الجامعي أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا أن “لا وفيات اليوم ولدينا 32 حالة حرجة”. وجاء في التقرير التالي: – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 197 فحصا. – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 84 فحصا. – عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 19 فحصا. – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2. – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 714 حالة شفاء. – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1 – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 32. – حالات وفاة: صفر.

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