لبنان | قوى الأمن: عدد السجناء الفارين حتى الآن هو 35 سجينا

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آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2020 7:19 مساءً
قوى الأمن الداخلي
أوردت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي في حسابها على تويتر “أن عدد السجناء الفارين حتى الآن هو 35 سجينا، بعد توقيف 29 فارا، اضافة الى وفاة 5 سجناء جراء إصطدام مروري”.
وأشارت إلى أن “قوى الامن مستمرة بالملاحقات والإستقصاءات المكثفة لإعادة توقيف جميع الفارين”.
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