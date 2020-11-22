لبنان | قوى الأمن: عدد السجناء الفارين حتى الآن هو 35 سجينا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2020 7:19 مساءً

أوردت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي في حسابها على تويتر “أن عدد السجناء الفارين حتى الآن هو 35 سجينا، بعد توقيف 29 فارا، اضافة الى وفاة 5 سجناء جراء إصطدام مروري”.

وأشارت إلى أن “قوى الامن مستمرة بالملاحقات والإستقصاءات المكثفة لإعادة توقيف جميع الفارين”.