لبنان | شابان قضيا اختناقاً خلال تنظيفيهما لإحدى الآبار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 06:13 مساءً - منذ ساعة واحدة جثة انتشلت وحدة الإنقاذ البحري التابعة للدفاع المدني، جثة الشابين إيليو.ز وإيلي.ب من بلدة الجية، وتم نقلهما الى مستشفى سبلين الحكومي. وكان الشابان يعملان على تنظيف إحدى الآبار الخاصة في بلدة برجا، ويبدو أنهما فقدا الأوكسجين داخل البئر وقضيا اختناقا.

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