لبنان | نجم: إنسحاب شركة التدقيق الجنائي هي ضربة لكرامة لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 06:13 مساءً - منذ ساعتين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر صفحتها على تويتر قائلةً: “إنسحاب شركة التدقيق الجنائي هي ضربة لكرامة لبنان لكنها ليست نهاية المعركة. هي البداية. فنحن لن ننسحب ولن نيأس. لا استقلال من دون دولة قوية تسترد استقلالها بهيبتها… وتحاسب.”

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